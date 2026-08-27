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Sam Vreeswijk

Çeviri:

FC Barcelona, FC Twente oyuncusu için Enschede’de devreye girdi

Transfers
FC Twente
Barcelona
R. Nijstad

FC Barcelona, Ruud Nijstad için FC Twente’nin kapısını çaldı. Voetbal International, haberi perşembe öğleden sonra duyurdu. Ancak Enschede ekibi, 18 yaşındaki savunmacının ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

Söz konusu haftalık dergiye göre Barcelona, savunmanın sol tarafı için top kullanabilen ve büyük potansiyel taşıyan bir savunmacı arıyor. Nijstad da bu şekilde gündeme geldi.

Katalanlar De Grolsch Veste’de girişimde bulundu, ancak şu ana kadar anlaşma sağlanmadı: teknik direktör Erik ten Hag, bu ilgiye olumlu yanıt vermeme kararı aldı ve Nijstad’ı takımda tutmayı planlıyor.

Ten Hag prensipte, Barcelona’nın önümüzdeki günlerde Nijstad için yeni bir teklif sunması halinde de kapıyı kapalı tutmayı düşünüyor.

Nijstad, VriendenLoterij Eredivisie’nin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. PSV ve Eintracht Frankfurt da daha önce bu yaz onunla ilgilenmişti.

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Ancak transfer gerçekleşmedi. Hatta savunmacı, haziran ayında Twente ile sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzattı.

Nijstad, geçen yılın ekim ayında Twente formasıyla ilk maçına çıktı. O tarihten bu yana 1,95 boyundaki sol ayaklı oyuncu, Eredivisie’nin şu anki 12. sırasındaki ekibi adına 29 resmi maça çıktı. Ayrıca bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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