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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Faysali maçı son değil: Malcom Hilal'i yeni bir kararla şoke etti

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Malcom
Suudi Arabistan
Brezilya

Brezilyalı kanat oyuncusu ayrılacak mı?

Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, takımın Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçını Faysali'ye karşı oynamadan önce yeni bir kararla kulüp yönetimini şoke etti.

Hilal, Roshn Ligi'ne yeni yükselen Faysali ile Cuma akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da müsabakanın ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Başlama düdüğü öncesinde, Suudi Ligi'ni yayınlayan "Thmanyah" kanallarının muhabiri Faysal el-Melvaki, Faysali maçının Malcom'un ayrılık öncesi Hilal formasıyla oynayacağı son maç olmayacağını doğruladı.

El-Melvaki, Malcom'un isteğinin bu sezon sonunda dolacak sözleşmesinin sonuna kadar Hilal'de kalmak, hatta sözleşmesini ek bir süre uzatarak takımdan ayrılmamak olduğunu belirtti.

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Bu gelişme, basında çıkan haberlerin "Lider"in Malcom'dan kurtulmak ve kanat mevkisine yeni bir yabancı oyuncu transfer etmek istediğini doğruladığı bir dönemde geldi.

Brezilyalı kanat oyuncusunun adı, bu yaz transfer döneminde halihazırda Diriyah kulübüne geçişle anıldı; ayrıca bazı Brezilya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri de kesin bir sonuca varılmadan hizmetlerini almaya ilgi gösterdi.

Hatırlatmak gerekirse Malcom, 2023 yazında Rus ekibi Zenit'ten Hilal'e katıldı ve takımı 5 kupaya taşıdı: Suudi Roshn Ligi, iki kez Kral Kupası ve iki kez Suudi Süper Kupası.

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