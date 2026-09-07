Joy Elit Ligi'nin üçüncü haftasında birçok oyuncu, kulüpleriyle net bir iz bırakmayı ve gol atarak ya da büyük maçlarda fark yaratarak önemli sonuçlar elde etmeye katkı sağlamayı başararak parladı.

Fetih oyuncusu Abdulaziz el-Fevvaz, takımını haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine taşıyarak haftanın en iyi yıldızları listesinin başında yer alırken, başta Amadou Diagne, Luay el-Muhaymid, Ammar el-Gamdi ve Abdullah Al Ajian olmak üzere birçok oyuncu da öne çıktı.

1- Abdulaziz el-Fevvaz: Haftanın yıldızı

Abdulaziz el-Fevvaz, attığı ikili golle Fetih'i Nasr karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyete taşıyarak üçüncü haftanın en iyi oyuncuları listesinin zirvesini hak etti.

Bu ikili golün önemi yalnızca gol sayısıyla sınırlı kalmadı; goller Joy Elit Ligi'nin en güçlü kulüplerinden biri olan Nasr karşısında geldi ve takımına üç değerli puan kazandırarak onu haftanın en dikkat çekici bireysel katkısının sahibi yaptı.

2- Amadou Diagne: Yeni bir ikili gol

Hazm oyuncusu Amadou Diagne, takımının Feyha karşısında 3-1 kazandığı maçta iki gol atarak ikinci sırada yer aldı.

Diagne'nin ikili golü, Hazm'a bu sezonki ilk galibiyetini doğrudan kazandırmaya katkı sağladı. Şampiyon unvanının sahibi bu takım, sezona Cebeleyn karşısında mağlubiyetle başlamış, ardından Vatan ile oynayacağı maçının ertelenmesi nedeniyle ikinci haftada boş kalmıştı.

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3- Luay el-Muhaymid: Hilal karşısında bir imza

Teavun oyuncusu Luay el-Muhaymid, Hilal'in filelerine bir gol bırakarak öne çıktı ve takımını 2-1'lik önemli bir galibiyete taşımaya katkı sağladı.

El-Muhaymid'in golü, turnuvanın en dikkat çekici kulüplerinden biri karşısında oynanan güçlü bir maçta geldi ve oyuncuya üçüncü haftanın en iyi yıldızları arasında bir yer kazandırdı.

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4- Ammar el-Gamdi: Gol atmayı sürdürüyor

Ammar el-Gamdi, Vahda karşısında 4-1'lik büyük galibiyette üst üste ikinci maçında da gol atarak İttihad ile parlamayı sürdürdü.

El-Gamdi, bu golle üst üste iki haftada fileleri havalandırmayı başararak sezon başındaki güçlü hücum varlığını teyit etti.

5- Abdullah Al Ajian: Gole dönüş

Hulud oyuncusu Abdullah Al Ajian, Uruba karşısında bu sezonki ilk golünü atarak gol hafızasını yeniden kazandı ve üçüncü haftanın en iyi beş yıldızı listesini kapattı.

Al Ajian, attığı golle Hulud'un 3-0'lık galibiyetine katkı sağladı ve takımını üçüncü haftada kalesini gole kapatmayı başaran tek takım yaptı.