Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer etmek istediği Mohamed Mostafa kimdir?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası açıkladığı transfer listesinde ismi geçen Mohamed Mostafa kimdir?

Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0 kazanılan maçı sonrası yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Onyekuru ve Mohamed Mostafa'yı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Terim'in açıkladığı listede yer alan İrfan Can, Visca ve Onyekuru futbolseverler tarafından yakından bilinirken Mohamed Mostafa, 'de çok da bilinmeyen bir oyuncu.

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Zamalek'te forma giyiyor ve santrfor mevkisinde görev yapıyor.

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Zamalek altyapısından yetişen oyuncu, çeşitli takımlarda kiralık oynadıktan sonra 2019 yılının Temmuz ayında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Kulübündeki ilk sezonunda 43 maça çıkan Mohamed 20 gol kaydetti.

Genç golcü 2020-21 sezonunda ise çıktığı iki maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Sağ ayağını kullanan oyuncu, 1.85 boyunda ve kulübü ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.