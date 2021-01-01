Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği Barış Alper Yılmaz kimdir?

Keçiörengücü'nün ümit millî oyuncusu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer alan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonu düşünüyor.

Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transfer edilmesini istedi.

Ajansspor' da yer alan habere göre Terim, Keçiörengücü yetkililerinden Barış Alper hakkında bilgi aldı.

Ümit Millî Takım'da da forma giyen Barış Alper için Galatasaray'ın resmî teklif yapması bekleniyor.

"Hayâlim Avrupa"

Barış Alper Yılmaz, Şubat ayında Anadolu Ajansı' na geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu:

"Bir futbolcu için en iyi takımlarda oynamak bir hedef. Avrupa neden olmasın? Bu performansa bağlı. Her futbolcu için Avrupa en büyük hayâldir."

Barış Alper Yılmaz kimdir?

Futbola Rize Özel İdare Spor takımında başlayan Barış Alper Yılmaz, 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu.

Başkent ekibinde üç yıl boyunca forma giyen genç oyuncunun bir sonraki durağı ise Keçiörengücü oldu.

Her iki kanatta da görev yapabilen Barış Alper, bu sezon TFF 1. Lig'de sahaya çıktığı 27 maçta 5 gol atarken 3 de asist yapma başarısını gösterdi.

Galatasaray gençleşiyor

Galatasaray son dönemde genç oyuncuların transferine ağırlık vermeye başladı.

Sezon başında 24 Erzincanspor'dan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde de 23 yaşındaki Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed ile kadrosunu güçlendirmişti.