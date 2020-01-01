Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi karnesi: Kaç galibiyeti var?

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı çıkacağı 30. derbi mücadelesine hazırlanıyor.

, Süper Lig'in 23. haftasında 'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımdaki 4. dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, sarı kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile daha önce 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu derbilerin 10'unu kazanıp, 11'inde berabere kalırken, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Terim'in Süper Lig'deki Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile Süper Lig’de bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 8 kez sahadan galip ayrıldı. 9 derbi ise berabere bitti.

Ligin ilk yarısının 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 1999'da aldı. O maçta Galatasaray'ın başına Fatih Terim bulunuyordu.