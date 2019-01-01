Fatih Terim'in derbi planı: Hücum futbolu

Fatih Terim, Galatasaray'un Kadıköy’deki galibiyet hasretini hücum futboluyla bitirmek istiyor.

Haftayı lider ’in 6 puan gerisinde kapatan ’da, gözler Kadıköy’deki derbisine çevrildi.

Teknik direktör Fatih Terim, zorlu maça sezonun en kritik virajı gözüyle bakıyor.

Fanatik'in haberine göre; yardımcılarıyla birlikte derbinin planını şimdiden belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda olmalarına rağmen maçı hücum futboluyla kazanmayı hedefliyor.

Kadıköy’deki 19 yıllık galibiyet hasretini bitirmeyi isteyen Terim, tıpkı Yeni Malatya karşısında olduğu gibi, sahaya iki 10 numarasını birden sürecek.

Emre Akbaba ile Belhanda, orta sahada hücuma yönelik olarak görev yapacak.

Ndiaye ise takımın ön liberosu olarak, orta sahayı sürekli öne taşımaya çalışacak.

Diagne, Onyekuru ve Feghouli de presi rakip kaleden başlatarak, Fenerbahçe’ye nefes aldırmamaya uğraşacak.

Terim, özellikle topun sürekli kendilerinde kalmasını istediğinden, tekniği yüksek oyunculara bu maçta daha fazla şans tanıyacak.

Savunmanın göbeğinde de büyük ihtimalle Fernando ve Donk ikilisi şans bulacak.