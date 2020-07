Fatih Terim'den yeni yabancı kuralı yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

4-1'lik skorun ortaya koydukları futbolu yansıtmadığını söyleyen Fatih Terim, "43-45 arasında iki gol yedik. O ana kadar rakibe hiçbir gol pozisyonunu vermemişsiniz. 43'te hiç alakası yokken taçtan gol yiyorsunuz. 1-1 yapacakken, dönüp 2-0 oluyor. Bazen futbolda her şey var diyoruz, doğru, ama o topu kaleye sokacaksınız. gibi bir takım taçtan gol yememeyi becermeli. Bu oyunun sonucunu alamamaktan dolayı çok üzüldüm. Her oyuncu arkadaşımıza, her maçını çok iyi geçirmesini, her hareketini çok iyi düşünerek yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Oyuncuları yerli-yabancı diye ayıramazsınız"

Yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Fatih Terim, "Federasyon yeni açıkladı. Esasında başka kulüpler tarafından açıklanmıştı. Siz bilmiyor muydunuz? Herkes biliyor. Bunun algısı çok önceden yapılmıştı. Sayın Nihat Özdemir böyle açıklamış, uyacağız tabii. Ama dünyanın hiçbir yerinde yasaklanarak, pardon daha doğrusu kısıtlanarak, hiçbir zaman gelişme olmamıştır. Oyuncuları yerli-yabancı diye ayıramazsınız. İyi ya da kötü oyuncu diye ayırabilirsiniz. Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu? Son senelere bakıyoruz; tarihinde dışarıya en fazla sayıda oyuncu gitmiş. Stoper yok diyorlardı, dünyanın en iyi takımlarında dört-beş stoperimiz oynuyor. Bu kural geçen sene gelseydi, biz Ozan'ı 11 milyon euro'ya satamazdık. Kendisine üç yılda 10 milyon euro verirdik. Oyuncu yetiştirmede sıkıntımız var. Mesele yabancı-yerli değil, yetiştirmede.Bugün dünya şampiyonu olanların hepsinde yabancı serbest" ifadelerini kullandı.