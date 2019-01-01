Fatih Terim'den Muslera, Fernando, Mariano ve Ndiaye'ye 10 haftalık kredi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansı düşüşe geçen oyuncularla ilgili kararını verdi.

Süper Lig'de bitime az bir süre kala lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde olan Galatasaray'da taşlar yerinden oynamaya başladı.

Son haftalardaki performansı tartışılan sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncuların düşen performansına bağlı olarak yeni bir karar aldı.

BİP Spor'un haberine göre Fatih Terim; performansı düşüşe geçen Fernando Muslera, Fernando Reges, Mariano ve Badou Ndiaye'ye 10 haftalık süre tanıdı. Oyuncuların sezon sonuna kadar gösterecekleri performans, Galatasaray'daki kaderlerini belirleyecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün akıbeti belirsizliğini koruyor. İddiaya göre iki oyuncunun geleceği de kalan haftalarda sergiledikleri performansa bağlı olarak değişecek.

Öte yandan sezon başında sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ancak bekleneni veremeyen Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'la yolların kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü.