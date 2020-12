Fatih Terim: Yavaş yavaş bazı şeyler otomatik hâle gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandıkları Darıca Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Bazı maçların sonuç odaklı olduğunu ve Darıca maçına da böyle baktığını belirten Fatih Terim, " Kupası'nda her turda çok çeşitli sonuçlara rastlanıyor. Sıkıntılı ve sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün turu atladığımız için memnunum. Darıca takımını da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele ortaya koydular. Başarılar diliyorum onlara. Bazı genç oyuncularımızla uzun zamandır oynayamayan futbolcularımızdan kurulu bir on bir yaptık. Formayı verdiğimiz oyuncu formayı bırakmamalı. Bu sefer hoş görmemiz gereken bir durumdayız. Nedenine gelince... Kimi koronavirüsten dolayı 15-20 gündür antrenman yapamıyor kimi de sakatlıktan dolayı ancak döndü ve uzun zamandır oynamıyor. İstekten, coşkudan ve arzudan memnunum. Tabii ki herkes daha farklı bir sonuç bekliyordu. Sonuç itibarıyla turu geçmek bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Her iyi oyun için en az sonuç kadar önem vermemize rağmen, bazen Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi sonuç odaklı olmak lazım. Bu maçın ve her verilen şansın her oyuncu için çok önemli bir fırsat olduğunu unutmamak lazım. Bugün, hoş görülecek ve toleransla bakacağım bir gün olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

"İsterdim ki Bartuğ da oynasın"

Bartuğ Elmaz gibi birçok genç oyuncuyu takıma kazandırmak için gereken şansları her zaman olduğu gibi vereceğini vurgulayan Fatih Terim, "Genç oyuncularımıza bakış açımız çok açık. Bunu uzun yıllardır hem söylüyorum hem de uyguluyorum. Altyapımızdan çıkan oyuncuların şans bulduğu ve bulmaya devam edeceği bir takımız. Böyle bir teknik heyetiz. Umarım sayıları fazlalaşır. Ben de onlara forma vermekten imtina etmem. İsterdim ki Bartuğ da oynasın. 'da 1-2 dakika da olsa forma giysin, başlasın isterdim. Nasip olmadı bugün; ama yarın öbür gün bu formayı giyecek ve hiç üzerinden çıkarmayacak. Bizim burada bakış açımız, altyapıya veya öz kaynaklara nasıl bir duygu ile baktığımız çok açık. İnşallah sayıyı daha da fazlalaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Gurur duyulan Galatasaray'ı yavaş yavaş getiriyoruz"

Ligde beraber oynama alışkanlığını ve zevk veren futbolu oynamayı devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ligde beraberce oynama alışkanlığını yavaş yavaş yakalıyoruz. Beraberce oynama alışkanlığını yakalarken aynı zamanda oynarken keyif aldığımız da ortada. Bu atmosferi devam ettirmek, mümkünse kayıpsız gitmek bizim en önemli düşüncemiz. Çok uzun bir süre var. Her şey olacak; ancak son zamandaki iyi oyunumuz, takım olma, beraber olma, beraber oynama adına önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Nerede olursa olsun iyi oyunu, iyi mücadeleyi devam ettirip vazgeçmemeliyiz. İnanıyorum ki bu iyi oyunları onlar da benimsediler. Artık yavaş yavaş bazı şeyler inşallah otomatik ve ezber hale gelecek. Onların da bizim de daha çok keyif alacağı oyunlar bekliyorum. Muhakkak ki en önemli isteklerimden bir tanesi, tüm takımı, tüm oyuncularımı hazır tutmak. Bugün Emin'in oynamasıyla takımımızda oynamayan oyuncu kalmadı. Sezon başından beri hepsine şans verdim. Hepsi de hazır duruma gelmişti. Milli takım arası bizi biraz sarstı; ama Allah'a şükür iyi devam ediyoruz. Her oyuncumu da kazanmak ve hazır tutmak ilk hedefimiz. Belki burada seyircimiz yok ama hepsi bizim kalbimizde. Bizi izlediklerini, kalplerinin bizim için attığını biliyoruz. Onun için de yavaş yavaş sahanın içinde o istedikleri Galatasaray'ı, gurur duydukları Galatasaray'ı yavaş yavaş getiriyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.