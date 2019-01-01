Fatih Terim: Türkiye'nin Messi'si Fenerbahçeli Cemil

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Fatih Terim'in 'Türkiye'nin Messi'si kim?' sorusuna 'Fenerbahçeli Cemil Turan' yanıtını verdiğini aktardı.

S Sport'un ikinci kanalının açılış davetinde Fatih Terim'le bir araya gelen Ertuğrul Özkök deneyimli teknik adam arasında geçen sohbeti anlattı.

Özkök'ün köşe yazısındaki bölüm şu şekilde:

"S Sport ikinci kanalını açtı. Davete ’ın teknik direktörü Fatih Terim de katıldı.

Bir ara S Sport kanalının başkanı Sadettin Saran, kanalın genel müdürü Emre Eren, Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Hürriyet yazarı Uğur Meleke ve ben güzel bir sohbete başladık. Tabii konu teknik direktörlerin her hafta dayak yer gibi haksız eleştirilerle karşılaşmasına geldi.

Fatih Hoca’nın cevabı şu oldu: 'Hiçbir iş yapmayıp dayak yemeyen biri olmaktansa, iş yapıp dayak yiyen biri olmayı tercih ederim...'

Hocam, deyim yerindeyse, hayatı boyunca eşek sudan gelinceye kadar dayak yemiş bir gazete yöneticisi ve yazarı olarak ben de aynı şeyi söylüyorum.

Hocayla aramızda işte böyle bir dayakdaşlık kuruldu.

Fatih Terim'e göre Türkiye'nin Messi'si Fenerbahçeli Cemil Turan

Terim’e ’nın başındayken şunu sormuştum: “Hocam bir takımın başarısında teknik direktörün rolü ve payı nedir?”

O akşam yine sordum.

'Bazen hiç, bazen de yüzde 100. Maçına bağlı olarak değişir' dedi.

Sonra konu bugünün star futbolcularına geldi. Türkiye’de oynadığı dönemden bahsederken o yılların Türkiye’deki Messi’sinin Fenerbahçeli Cemil olduğunu söyledi.

Onun oyununu çok övdü.

Bugün takımda sigara içen futbolcu sayısı kaç?

Fatih Hoca futbolculuğu sırasında sigara içiyormuş. Teknik direktörlüğü sırasında da kulübede içiyormuş.

'O günün filmlerine, fotoğraflarına bakın. Takım maç oynarken biz kulübede sigara içiyorduk. Sonra bir gün o fotoğrafları görünce kendim rahatsız oldum. Yani yasak getirilmeden önce kendiliğimden bıraktım' dedi.

'O günlerde takımın neredeyse tamamı içerdi. Bugün bir-iki kişi içiyor' diye tamamladı sözünü. Sigarayı 11 yıl önce tamamen bırakmış"