Fatih Terim, tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı

A Milli Takım'dan gönderilmesinin ardından TFF ile davalık olan Fatih Terim, alacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Terim'in TFF'den alacağı tazminatın Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağını açıkladı.

Epözdemir yaptığı açıklamada, ''Yargılama sürecinde hoca bize talimat vermişti 'Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlamak istiyorum' diye. Fakat o günlerde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur diye bunu hayata geçirmedik. Hem TFF'ye hem de Çocuk Esirgeme Kurumu'na ihtarname gönderdik. Yargılama sonucunda hükmedilecek olan tazminatın ve faizin tamamını kuruma bağışladığımızı, Fatih Terim adına çocukların eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılmasına atıf yaptık'' ifadelerini kullandı.

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Terim, federasyonla olan sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla yargıya başvurmuştu. Mahkeme, TFF'nin Terim'e 6 milyon lira tazminat ödemesine karar vermişti. Terim'in avukatı tazminatın az olduğu, TFF ise kararın kaldırılması talebiyle davayı yargıtaya taşımıştı.

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