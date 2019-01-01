Fatih Terim: Oyunumuz doğru oyun olmaya doğru gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında oynanan oyundan memnun olduğunu belirtti.

Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası öneml açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'nin hat-tricki nedeniyle mutlu olduğunu belirtti.

Fatih Terim, "Hem Feghouli'nin hem Onyekuru'nun performansları memnuniyet verici ama aynı dilekleri Diagne ve Mitroglou için de diliyorum. Umarım onlar da hat-trickler yaparlar." dedi.

"Maça adeta mağlup başladık ama çabuk reaksiyon gösterdik. Üç günde bir maç oynamak çok kolay değil. Art arda maçlar oynadığınız zaman sadece fiziksel değil mental olarak da yönetmeniz gerekiyor."

"Üç kulvarda da gidiyoruz, hiç kolay değil. Nitekim iki bekimizin sıkıntıları var, Fernando'nun var. Sadece tebrik etmek gerekiyor oyuncuları çünkü yüreklerini koyuyorlar ortaya."

"Benfica gibi ağır bir maçtan çıktık, üçüncü günde maç oynadık. O yüzden oyuncularımı kutluyorum güzel bir galibiyet oldu."

"Bütün niyetimiz birbirini tanıyan ve tamamlayan 11'lerle, aynı istikrarla oynamak."

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"666 pas yapmışız bunun %80-90'ı isabetli olmuş. İsabet oranı yüksek olduğu zaman bizim oyunumuz da doğru oyun olmaya doğru gidiyor, çabuk adapte oluyoruz."

"Yediğimiz gollerin büyük bölümü hücumdayken merkezde kaptırdığımız toplarla geliyordu. Bugün onları azalttık. Bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı."