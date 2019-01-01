Fatih Terim, orta saha için isteklerini yönetime belirtti

Fernando ve Badou Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yönetime aradığı oyuncuyu anlattı.

Fernando'nun 'ya satılmasından sonra orta saha arayışlarına hız veren 'da teknik direktör Fatih Terim'in aradığı oyuncu profili şekillendi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, "Bana 6-8 gol atabilen bir ön libero lazım" dedi.

Fernando'nun transfer görüşmeleri sırasında İspanyol kulübü tarafından takasta önerilen Roque Mesa'nın da Terim'in istediklerini verebilecek bir oyuncu olmadığı için kabul edilmediği ifade edildi.

Haberin devamı aşağıda

Brezilyalı oyuncuyu 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da scout ekibi deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda bol alternatifli bir liste hazırladı.

Habere göre Fernando'nun yanında Badou Ndiaye ile de yollarını ayıran sarı kırmızılı ekipte orta saha transferler tamamlanana kadar Ryan Donk - Selçuk İnan ikilisine emanet olacak.