Fatih Terim: "Onlarsız da en iyi şekilde oynayacağız"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği 'u 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından beIN Sports'a verdiği röportajda takımının oynadığı oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve derbisi öncesi cezalı duruma düşen oyuncuları değerlendirdi.

Galatasaray'ın oynadığı iyi oyuna değinerek başlayan Terim, "İstemeyi bildiğimizde almayı da bilebilirsek tadına doyum olmuyor o zaman. Bugünkü maçı öyle düşünmek lazım, hem istedik hem almayı bildik" ifadelerini kullandı.

Malatyaspor karşısında oynanan kupa maçıyla bu maçı kıyaslayan tecrübeli çalıştırıcı "Kupa maçında özellikle son bölgede başarılı olamadık ama bugün oyuncularım gerek defansta gerek hücumda çok iyi işler yaptı. Oyunu domine ettiler ve zevk verdiler. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Daha fazla olabilirdi ama mühim olan 3 puandı" dedi.

"Yapacak bir şey yok"

Fenerbahçe deribisi öncesi Marcao ve Luyindama'nın cezalı duruma düşmesi üzerine takımının durumundan bahseden Fatih Terim, "Galatasaray'ın en iyi yerlerinden birinin eksik olmasını kimse istemez. Hem Marcao hem Luyindama çok önemli iki oyuncumuz. 4 günde ikisini de kaybettik. Yapacak bir şey yok. Sonuçta onlar olmayacak. İsterdik ki onlarla oynayalım ama onlarsız da en iyi şekilde oynayacağız. Galatasaray'daki her oyuncu önemlidir. Her oyuncu böyle zamanlarda çıkar oynar. Gönül isterdi ki oynasınlar ama bahaneye yer yok" cümlelerini kullandı.

Sınırdaki oyuncuları neden oyundan alamadığını anlatan başarılı teknik direktör, "Bu kadar iyi giden bir oyunda 2-0'ı yeterli bulmadığım için değiştirmedim. Açıkçası Henry 3. golü atabilse hem Henry'yi hem Marcao'yu hem de Linnes'i aynı anda oyundan çıkaracaktım ama atamadı, olsun" dedi.

"Bizde böyle problemler olmaz"

beIN Sports'a verdiği röportajın ardından basın toplantısı da düzenleyen Terim, bu toplantıda son dakikalarda Diagne ve Belhanda arasında yaşanan penaltı tartışmasını açıkladı.

Diagne'nin gol atmasının önemine değinen Terim, "Sonuç itibarıyla Diagne gol atacak. Diagne gol attığı sürece başarılıdır. Gol attıkça daha morallenecek, o morali bulunca daha güvenli davranacak. Bugün baktığımızda gol kralı. Bizde daha iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.

Belhanda ile Diagne arasında sorun olmayacağına inanan Fatih Terim, "Belhanda ile Diagne'nin arasındaki olay bizim dışımızda gelişen bir şeydi. Belhanda atmak istedi herhalde ama Diagne'nin işiydi. Maç sonu bir problem yoktu. Bizde böyle problemler olmaz. Bir yatsınlar, uyusunlar sonra bir şey varsa çözeriz" ifadeleriyle yaşanan olayı anlattı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.