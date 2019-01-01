Fatih Terim, Mbaye Diagne ile özel görüştü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Mbaye Diagne ile özel bir görüşme yaptı.

Gazetesi'nden Burhan Can Terzi'nin haberine göre, 'da henüz beklentileri karşılayamayan ve son olarak maçında oyundan çıkarken bazı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Mbaye Diagne'ye teknik ekip sahip çıktı.

"Eleştirilere kulak asma"

Maçın ardından sosyal medyada taraftarlarla da atışan Senegalli golcünün moralinin hayli bozuk olduğu öğrenildi. Diagne ile özel bir görüşme yapan Fatih Terim'in öğrencisine ona inandığını ve eleştirilere kulak asmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

Emre Taşdemir kulübeye dönüyor

Öte yandan Galatasaray’da Nagatomo’nun sakatlığı yüzünden forma bulan genç oyuncu Emre Taşdemir, kupadaki Yeni Malatya maçında beklenenden uzak kaldı. Teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncunun yerine sol bekte Martin Linnes’e şans verecek.