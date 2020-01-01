Fatih Terim: Korku kelimesi, bu süreci açıklamaya yetmez

Koronavirüsü atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına tam sayfa özel bir röportaj verdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsü atlatmasının ardından İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, hastalık süreci ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin yanı sıra futbol üzerine de yorumlarda bulundu.

En önemli soru: Nasılsınız?

Daha fazla takım

"İyiyim, çok teşekkür ederim. Tüm belirtiler baş göstermeden virüsü teşhis edebildiğimiz için şanslıydım. Derhal tedaviye başladık. Şimdi evimdeyim ve dinleniyorum."

Bu hastalık sırasında ne gibi şeyler deneyimlediniz? Biraz da olsun korktuğunuz oldu mu?

"Korku kelimesi, benim duyduklarımın yanında bu süreci açıklamaya bile yetmez. Bu hastalığı atlatan İtalyan arkadaşlarım beni anlayacaktır... Dünyanın çok önemli bir sınav verdiğine inanıyorum. Gazzetta aracılığıyla ikinci evim sayılan İtalya'ya taziyelerimi sunmak ve dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Tanrı herkesin yardımcısı olsun."

Virüs birçok insanda bir şeyleri değiştirdi. Siz de bu günlerde bir değişim yaşadığınızı düşünüyor musunuz?

"Kesinlikle. Hastaneden çıktığımda Instagram'da söylediğim sözleri yinelemek isterim. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve anlayışla sınanıyoruz. Karantinadan sonra ailemle ve sevdiklerimde daha fazla vakit geçireceğim. Yaptıklarımın daha da huzur vermesini sağlayacağım. Daha affedici olup başıma gelenler yüzünden daha az kötü hissedeceğim."

Tüm bunların arasında futbola da ara verildi. İstanbul hala Şampiyonlar Ligi finali için beklemede. Bu tuhaf günler içinde şehriniz ne durumda?

"Hayatlarımızı çok çabuk tüketiyoruz. Bu virüs tüm dünyaya 'Dur!' dedi ve İstanbul için de durum farklı değil. Güneşli bir günde bile mutsuzluk ve belirsizlik havası hakim. Ancak her şeyin geçeceğini bilmek bize umut veriyor."

Şampiyonlar Ligi için çeyrek ve yarı finalleri kapsayan Dörtlü Final gibi bir sistem konuşuluyor. Siz bu fikre ne dersiniz?

"Tabii ki de olabilir, neden olmasın? Son yıllarda spora ve spor tesislerine çok fazla yatırım yaptı. İstanbul büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek durumda ve bu durum beni gururlandırıyor."

'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini düşünüyor musunuz?

"Futbol çok tahmin edilebilir bir oyun değil. Oyuna geri dönüş nasıl olacak bilmiyoruz. Ama elbette, Juventus'un kupayı kazanma şansı var."

Yazın Merih Demiral'ın Bonucci ve Chiellini ile kendini geliştireceğini söylemiştiniz. Merih'in İtalya'daki ilk aylarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Merih çok çalışıyor, kendine güveni var ve Juventus'ta ilk 11'in bir parçası olmayı başardı. Merih'in en iyi karakteristik özellikleri önsezisi, 1.90'lık boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun tekniği ve vizyonu da fena değil. Harika bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Umarım sakatlığın ardından daha da iyi olduğunu duyarız."

Sizce Merih, dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olabilir mi?

"Doğru bir fizik ve zeka ile her sporcu en iyi olabilir. Zor, ama imkânsız değil. Merih'in bu potansiyeli var ve dahası; önünde daha uzun bir yol var. Kendini hala geliştirebilir."

Biraz da eski takımlarınızdan konuşalım. Sizce şu anda ne durumda?

"Milan'ı şampiyonluk yarışından uzaklarda görmek beni üzüyor. Milan her zaman şampiyonluk yarışında en başı çekmeli. Aynı şey için de geçerli. İkisi de büyük kulüpler, umarım kendi seviyelerine kısa sürede geri dönerler."

25 şampiyonlukla elde edilen beşinci yıldız için Galatasaray 3 şampiyonluk uzaklıkta. En nihaî hedefiniz bu mu? Yoksa 80-90 yaşına kadar devam etmeyi mi hayal ediyorsunuz?

"Gerçekçi olmamız lazım. Şu anda benim hayallerimden ve hedeflerimden bahsetmek adiîl olmaz. Bir teknik direktör olarak hayatımın en üretken ve en olgun döneminden geçiyorum: Özellikle ligin ikinci yarısında tarif edilemez bir duygu yaşıyordum."

Bitirmeden önce gelecek ile ilgili 2 sorum var. Bir tanesi teknik bir soru: Birçok kulüp scouting üzerine yoğunlaşıyor, daha düşük maliyetli genç yetenekleri arıyorlar. Bu krizle baş etmenin yolu bu mu sizce?

Haberin devamı aşağıda

"İnanıyorum ki yakın gelecekte bir kulübün kültürü; spor, idari ve ekonomik anlamda belirleyici olacaktır. Uygun programlama, kısıtlamalar ve scouting tek başına gerekli olan çözümü sağlamayabilir."

Diğer soru ise daha global... Sizce dünya -futboldan bahsetmiyorum- yaz döneminde değişecek mi? Yoksa iyi ya da kötü aynı seçimleri yapmaya devam mı edeceğiz?

"Tabii ki de değişeceğiz. Yaşadığımız şey, her şeyden önce kişisel ve sosyal bir travma. Sosyoloji, psikoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve spor değişecek. Evet, her şey değişecek..."