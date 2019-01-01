Fatih Terim Kayserispor maçında revizyona gidiyor

Derbi mücadelesinde istediği futbolu ortaya koyamayan takımına kızgın olan Fatih Terim, Kaysersipor maçı kadrosunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim, erbi mücadelesinde rakibi 10 kişi kalmasına rağmen istedikleri futbolu sergileyemeyen takımı için yeni kararlar almayı planlıyor.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan bazıları önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelesinde yedek kulübesine çekilecek.

Tecrübeli hocanın yedek başlatmayı düşünüdüğü ilk isim devre arasında 'dan transfer edilen Mbaye Diagne. 'a transfer olduğu günden bu yana 9 lig maçında 6 gole imza atan oyuncunun derbi maçındaki performansı yetersiz kaldı. Hasan Ali'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda rakip takımı bir kişi eksik bırakması dışında maçında kalan bölümünde etkisiz kalan Diagne gelecek maçta yerini Kostas Mitroglou'ya bırakacak.

Kadrodaki diğer bir değişiklik ise orta saha pozisyonunda gerçekleşecek. Belhanda'nın yetersiz performanası sebebiyle Faslı oyuncu yerine bu bölgeyede forma henüz yeni sakatlıktan çıkan Emre Akbaba'ya verilecek.

Derbi maçında sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Marcao'nun da Kayserispor maçıyla beraber yeniden ilk 11'e dönüş yapması bekleniyor.