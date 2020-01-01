Fatih Terim: İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından oynadıkları oyunu övdü.

, Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkan detaylar;

"İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor. Maç boyunca oyunun kontrolünü ve pas trafiğini sağlayan bizdik. Bu bizim için önemliydi. Deplasmanda oynayan bir takım görüntüsü vermedik. Son saniyeye kadar galibiyeti kovaladık. Tek sıkıntımız defans arasına sprint atacak arkadaşımız azdı. Jesse Sekidika veya Henry Onyekuru olsa farklı olabilirdi. Her gün daha iyi olacak gibi gözüküyor."

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"Ben o tuzağa düşmem artık. Ceza yemek istemiyorum. 18'in içinde rakip forvetin ayağına basarsanız bu penaltı mıdır değil midir? Ben hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Güzel kardeşim, VAR'a gidiyorsun, o zaman penaltıda da git! VAR'daki kardeşlerim de onu zorlasın. İkinci yarı hepimize hayırlı olsun ama ben zaten nasıl geçeceğini zaman zaman anlatıyorum."

"Emre'yi inşallah kazanmış oluruz"

Terim, maçın ardından yaptığı basın toplantısında Emre Akbaba'nın sahalara dönmesine değinirken, "Emre'ye çok sevindim. Burada ayağı kırıldı. Burada inşallah kazanmış oluruz onu" ifadelerini kullandı.