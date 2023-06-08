Fatih Terim, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile alakalı yorumunu yaptı.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya röportaj verdi.

Röportaj esnasında İtalyanca konuşan Terim, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter'in, Manchester City'ye karşı sürpriz yapabileceğini söyledi.

Ne söylendi?

Tecrübeli teknik direktör, final maçıyla alakalı şu yorumu yaptı: "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum.

"Inter çok ilginç bir takım. Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz."

Luciano Spalletti'nin Napoli'ye vedası ile ilgili de konuşan Terim, "Spalletti benim harika bir arkadaşım. Dinlenmesi gerektiğini söyledi ve ben de ona beni beklemesini söyledim" yorumunda bulundu.

Terim, eski takımı Fiorentina'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde West Ham'a karşı aldığı yenilgiyi ise şu sözlerle değerlendirdi: "Fiorentina için çok yazık oldu, çünkü finale kadar harika bir iş çıkardılar. Taraftarları ve tarihsel geçmişleri için kazanmayı hak etmişlerdi."