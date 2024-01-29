PAOK - Panathinaikos maçında yedek kulübeleri karıştı, sahaya polis girdi.

Yunanistan Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK'a konuk oldu.

Türk antrenörün ekibi, karşılaşma boyunca etkisiz bir performans sergiledi ve rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Maçın golleri

PAOK, ilk yarının bitimine az bir süre kaşla 43. dakikada 1-0 öne geçti. Taison'un pasıyla savunma arkasına sarkan Despodov ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu.

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İkinci yarının başında penaltı kazanan Panathinaikos, Anastasios Bakasetas'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşun ardından beraberliği yakaladı.

Bu golden 5 dakika sonra ise PAOK yeniden öne geçti. Sol çaprazdan hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Taison sağına pasını aktardı, ceza alanı içi sağ çaprazında topu kontrol eden Despodov sağ ayağıyla vurdu, top kaleci Dragowski'nin solundan ağlara gitti.

Bakasetas'ın golünün ardından olaylar çıktı

Bu arada Panathinaikos'un Bakasetas ile bulduğu penaltı golünün ardından saha kenarı karıştı.

İki yedek kulübesi bir süre sözlü tartıştıktan sonra iş, fiziksel müdahale boyutuna kadar geldi.

Olayların içinde Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı. Terim'in bir hayli öfkeli olduğu kameralara yansıdı.

Olayların büyümesinin ardından sahaya polis girdi. Bu arada Panathinaikos Yardımcı Antrenörü Necati Ateş bu esnada sarı kart gördü.