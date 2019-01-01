Fatih Terim: Hakemler de insandır, hata yapabilirler

Trabzonspor maçının ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcuların zevk almasının, galibiyetten önemli olduğunu söyledi.

Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam iyi futbol oynadıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Terim, "Açıkçası bugünkü performans, seyir açısından en istekli olduğumuz maçlardan biriydi." dedi.

"Direkt pozisyona giren, topu iyi çeviren, oyunu kontrol eden ve baskılı oynayan biz olduk. 3 puan tabii ki önemli ama bu futboldan oyuncularım zevk aldılar. Benim için bu da çok önemli."

"13 hafta çok büyük bir zaman. Bizi ilgilendiren sadece kendimiz. Bizim kazanmamız, puan kaybetmememiz. gerek. Benfica maçı bundan daha zor geçecek ama inşallah geçmez. Sonra hemen Kasımpaşa var."

"Her maç bizim için çok önem taşıyor. UEFA daha da önem taşıyor. Ligin önemi ayrı. Türkiye Kupası da aynı şekilde önemli. Umarım sakatlık olmaz ve umarım az ceza yeriz."

"Hakemler de insandır"

"Hakemler de insandır, hata yapabilirler yani. Öyle bakmak lazım olaya. Ben 10 maç ceza yerken Schalke'ye de başarılar faksı gönderseler derken 3 yedim, diğerinden 7 maç yedim, 10 maç. Onlar da insandır, hata yapabilirler."

"Daha önce burada Serdar'a teşekkür etmiştim. Şimdi de Maicon'a teşekkür etmek istiyorum. Oyna dedik oynadı, oynama dedik oynamadı. Böyle profesyonellere ihtiyacımız var."

"Yerli - yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bir ajandasına bakmak lazım. 11 yabancı sahaya çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve hatta akademimizden çıkan oyuncularımızdan aynı oranda bahsediyorsa, samimidir."