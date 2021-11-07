Fatih Terim'in Galatasaray'da yenemediği tek takım var

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını dengeli geçiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Andrea Bertolacci'nin 69. dakikada kaydettiği gole kadar sessizlik bozulmadı. 88. dakikada da sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve takımına bir puanı getirirken maçın da kaderini belirleyen golü kaydetti.

Fatih Terim, Fatih Karagümrük'ü yine yenemedi

Galatasaray, 12. haftada önemli bir iki puandan olurken Fatih Terim'in de Karagümrük'e yine dikişi tutmadı.

Opta'nın verilerine göre; Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Fatih Karagümrük.

36 yılın ardından 2020/21 sezonunda Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile Galatasaray bugüne kadar ligde 3 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu maçlardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı.

0 - Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Fatih Karagümrük (2B 1M). Ayaz. pic.twitter.com/2ipWPCoClV — OptaCan (@OptaCan) November 7, 2021

İki ekip, Süper Lig'deki bir sonraki karşılaşmasını 3 Nisan 2022'de oynayacak.

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk şansı var mı?

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a evinde mağlup olduğu haftada Galatasaray da Fatih Karagümrük karşısında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılılar deplasmanda beraberlikle yetinirken 21 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Lider Trabzonspor ise 30 puanla ilerleyişini sürdürüyor. Karadeniz ekibinin ikinci Hatayspor ile arasında 7 puan fark var.

Trabzonspor şüphesiz ki bu sezonun en büyük şampiyonluk adayı. Ancak Süper Lig'de her şeyin daha taze olduğunu göz önüne alırsak Galatasaray istikrar yakalaması halinde şampiyonluğun ciddi adayı olabilir.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Galatasaray milli aranın ardından lige derbi ile dönüyor. Sarı-kırmızılılar, 21 Kasım'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde yolunda emin adımlarla ilerleyen Aslan, 25 Kasım'da Marsilya'yı ağırlayacak. Galatasaray, Avrupa'da gruptaki son maçını 9 Aralık'ta Lazio deplasmanında oynayacak.

Sarı-kırmızılılar'ın bir üst tura direkt yükselebilmeleri için grupları birinci sırada tamamlaması gerekiyor.

Galatasaray grubu ikinci bitirirse ne olacak?

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımlar farklı bir senaryo izleyecekler.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek.

Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.

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