Fatih Terim: Futbol ciddi bir oyundur

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Hatayspor'la karşılaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra rövanşta rakibine 4-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.

Teknik direktör Fatih Terim ise maç sonu açıklamalarında, "Maçın analizi bir tarafa, son 4'e kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun. Bunu en fazla futbolcuların bilmesi lazım. Herhalde turu geçtiklerini sandılar. Buna rağmen İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hatayspor'un Allah yardımcısı olsun. Böyle bir sahada sürekli oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.

"Haktan, adaletten yanayız"

Pazar günü Süper Lig'de BB Erzurumspor ile oynayacakları maça ilişkin ise, "Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğim için çok mutluyum. Ama oynayan oyuncuların da bunun bilincinde olması gerekiyordu. Sakatlarımızın Erzurumspor maçına kadar iyileşeceğini sanmıyorum. Belki Diagne... Biz adaleti olmayan hiçbir şey için ağzımızı açmadık. Biz Ankara'da oynadık, bizden sonra kimse oynamadı. İzmir'de sulu sahada oynadık. BB Erzurumsporlu oyuncular için de aynı kaygıyı taşıyoruz. Haktan, adaletten ayrılmayız. Oyuncunun sağlık riskini taşımayı kimse istemez. Yoksa akşam 7, sabah 8, akşam 9, her saatte oynarız biz. Erzurum'da gece -13, -15 olabilir diyorlar." açıklamasını yaptı.