Fatih Terim enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Bensu'ya destek verdi: "İstediğin zaman seni maça götürürüm"

Fatih Terim, enkazdan kurtarılan fanatik Galatasaraylı Bensu'ya imzalı forma ve maça gitme sözü verdi.

Spor dünyasının depremden etkilenen vatandaşlara desteği sürüyor

Fatih Terim de 8 yaşındaki Bensu ile konuştu

Ona forma ve maç sözü verdi

NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Spor dünyası da depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek için seferber oldu. Fatih Terim enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Bensu Kural ile telefonda görüntülü konuştu.

NE SÖYLENDİ? Fatih Terim, fanatik Galatasaray taraftarı olan Bensu'ya imzalı forma ve maça götürme sözü verdi: "Bundan sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Geçmişteki bu kötü anıyı geride bırakacaksın ayrıca iyileştiğinde seni buraya bekliyorum ve maça götüreceğim. Bu arada takımın imzalı bir formasını da hediye edeceğim. Kendine çok iyi bak bir an önce iyileş."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Çukurova Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de duyarlılığından ötürü Fatih Terim’e teşekkür ederek bu tür buluşmaların Bensu ve diğer hastalar için son derece moral kaynağı olduğunu dile getirdi.