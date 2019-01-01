Fatih Terim, Diagne'yi sahada görmek istiyor

Galatasaray'da gözler Diagne'nin sağlık durumuna çevrildi. Fatih Terim, yıldız oyuncunun maça yetiştirilmesini talep etti.

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Eruzum maçı öncesi Mbaye Diagne'yi müsabakaya yetiştirmek için fazla mesai yapıyor.

Senegalli oyuncu, sakatlığı sebebiyle Akhisar karşılaşmasında sahaya çıkamamıştı.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray teknik direktötrü Fatih Terim, Erzurum deplasmanında sahaya sadece Mitroglou ile çıkmaya sıcak bakmıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sebeple Diagne'nin maça yetişmesi için bütün çalışmaların yapılmasını istedi.

Türkiye Kupası'nda oynanan Hatay mücadelesi sonrası konuşan Fatih Terim, Senegalli oyuncu için "Belki yetişebilir" ifadesini kullandı.

Galatasaray formasıyla 1 golü bulunan Diagne, geçtiğimiz günlerde Senegal Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.