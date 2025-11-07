Fatih Terim’den şaşırtan tercih! Yeni takımı belli oluyor

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştırdıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan Fatih Terim’in yeni takımının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

Ne söylendi?

Ajansspor'un haberine göre 72 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, bir süredir isminin geçtiği Çekya Milli Takımı ile görüşmelere başladı.

Al-Shabab döneminde Fatih Terim ile çalıştıktan sonra Çekya Sportif Direktörlüğü görevine getirilen eski futbolcu Pavel Nedved, Terim'i takımın başında görmek istiyor. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Çekya Futbol Federasyonu kısa süre içinde Fatih Terim'e resmi teklif yapacak.

Kariyeri

Türkiye Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Panathinaikos gibi takımları çalıştıran Fatih Terim, Çekya ile anlaştığı takdirde kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir milli takımın başına geçecek.

Fatih Terim, uzun süredir adı geçen Çekya Milli Takımı ile ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Al-Shabab döneminde birlikte çalıştığı Pavel Nedved’in de desteğiyle, deneyimli teknik adam kariyerinde ilk kez bir Avrupa milli takımını çalıştırma fırsatına sahip olabilir.