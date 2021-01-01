Fatih Terim: Çok derin bir yalnızlık hissettim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına verdiği sözü yineledi.

, Ziraat Kupası'nda 'u penaltılarda geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın ardından A Spor'a konuşan Fatih Terim, zor bir maç olduğunu belirterek, ''Zor maç oldu. Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Geç oldu, güç oldu ama oldu. 3-0 da kazansanız, 5-0 da kazansanız, penaltılarda da kazansanız bir sonraki kura çekiminde varsınız, böyle bakmak lazım.'' diye konuştu.

Hafta sonu yaptığı transfer açıklamasıyla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Fatih Terim, duygusal anlar yaşadı. Terim, ''Kimseyle bir görüşmem olmadı. Açıkçası ben malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Transfer ayı. Herkes yazıyor zaten. O konular çok uzun ama bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Benim burada kişilere ve kurumlara değil, taraftara sözüm var. Zaten sözüm ve kontratım Mayıs'ta bitiyor. O yüzden sözümde durmaya devam edeceğim. Canınız sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.