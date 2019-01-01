Fatih Terim: Bir yerde kupa varsa, Galatasaray orada favoridir

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında ’u 5-2 mağlup ederek finale yükselen Galatasray’ın teknik direktörü Fatih Terim mücadelenin ardından yaptığı açıklamaya oyuncularını tebrik ederek başladı: “Oyuncularımı tebrik ediyorum. İsteyerek, inanarak maçı kazandılar. Finale gidiyoruz. Önemli bir galibiyetti. Hem iyi oynadık, hem maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tuttuk. Mutluyum.”

Fatih terim sözlerine “Eğer bir yerde kupa varsa orada vardır, orada favoridir. Türkiye'de iki hedeften birinde finali yakaladık, diğer hedef için de uğraşıyoruz. 'Kupalara layıksın sen Galatasaray' diyerek herkese iyi geceler diliyorum” şeklinde devam etti.

Maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Marcao’ya da değinen başarılı teknik adam “Marcao'nun durumu yarın netleşecek. MR sonrası yapılacak tetkiklerde ne olacağını göreceğiz. Geldiğindne beri bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla değişik bir bünyesi var. Yürekli bir oyuncu. En kısa süre hangisiyse ona yetiştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Terim açıklamasını “Galatasaray'ın oynadığı bir oyun anlayışı var. Hatta bazı gollerimiz çoğu yerde ders olarak da anlatılabilir. Son olarak inanmış gruba söylenecek sözler var, onun da adı motivasyon. Bunların hepsini topladığımızda ortaya iyi şeyler çıkıyor. Umuyorum son 6 maçımızı da bu şekilde tamamlarız” sözleriyle noktaladı.