Fatih Terim: Başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında konuk ettiği ile uzatma dakikalarında yediği golün ardından 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına verdiği röportajda takımının üç puanı son anlarda kaçırmasının yarattığı üzüntüyü ifade etti.

"Başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik"

Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Terim, 2. golün gelmemesi üzerine sıkıntı yaşamalarının normal olduğunu söyledi:

"İkinci golü bulabilirdik ilk yarıda. Merkezi iyi kapatmıştık ancak son dakikada Mariano'ya çarptı, bir şeyler oldu... Maalesef bu sene de böyle bir kolay gol yeme modası geçiriyoruz. 2-0'ı bulamadığınız her maç bu sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz"

Takımının alınan skoru hak etmediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı şu sözleri kullandı:

"Çok iyi mücadele olduğunun kanısındayım. Bunu hak etmedik. Başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik. Uzatma dakikalarında konsantre düşmüş olabilir diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Son maça kadar uğraşacağız"

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"Çocukların emeklerine yazık oldu"

Ömer Bayram oyundan çıktıktan sonra sarı kırmızılı ekibin kötü etkilendiğini belirten Terim, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ömer'in 'Çok yoruldum, koşamıyorum, bittim' demesi takım içindeki bazı dengeleri negatif etkiledi. Bazen taşlardan birini alırsanız tüm taşlar değişebiliyor. Bugün bir puanı ancak alabildik ve bu da bizim için yeterli değildi. Çocukların emeklerine yazık oldu. Mücadele açısından bahsettiğim Galatasaray bugün sahadaydı diyebilirim. Çok üzüldüm, ikinci golü bulabilirdik. Golü daha önce yeseydik karşı bir reaksiyon da gösterebilirdik. Yapacak bir şey yok. Böyle oynamaya devam edelim"

Galatasaray, Süper Lig'e 'a konuk olacağı müsabakayla dönecek.