Fatih Terim, Ankaragücü maçında Emin Bayram'ı kaptan yaptı

Donk'un sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında ilk 11'e giren genç oyuncu, ayrıca kaptanlıkla ödüllendirildi.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan 'da Ryan Donk sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, genç savunma oyuncusu Emin Bayram ilk 11'e alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan 17 yaşındaki Emin'e ayrıca kaptanlık pazubendini de verdi.

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Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Donk'un bileğinde son saniyede sakatlık oldu, oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak, onun için iyi fırsat. Takım kaptanımız aynı zamanda. Dokuz senedir Galatasaray'da, en eski o. O yüzden ona kaptanlık verdik. Emin'e söyledim, kendisini her hatasında affedecek bir hocası, bir camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor" ifadesini kullandı.

Daha fazla takım

Öte yandan Emin, Emre Belözoğlu'nun (17 yıl 20 gün) ardından Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçına ilk 11'de çıkan en genç oyuncu oldu (17 yıl 107 gün).