Fatih Terim: Alanyaspor karşısında sahaya karakter koyduk

Galatasaray, Alanyaspor'a elenerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Fatih Terim oyuncularının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu söyledi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, karşısında ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu ifade etti.

Sarı kırmızılı takım 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Alanyaspor'u İstanbul'da 3-1 yendi ama konuk ekip deplasman golü avantajıyla Ziraat Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Müsabakanın ardından A Spor'a konuşan Terim oyuncularının performansını överken "Oyuncularım çok istedi, biz de çok istedik. Son zamanlarda tansiyonu bu kadar yüksek bir maç ve böyle bir maç oynamamıştık. Alanyaspor'u tebrik ediyorum, yolları açık olsun. İkinci yarı oyunu analiz ederken oyuncularımıza devre arasında son birkaç dakika sahaya bir karakter koymalarını istemiştim, o karakteri koydular. Son zamanlardaki en güzel mücadele, en güzel oyundu." şeklinde konuştu.

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Terim "Alanya takımını yenmek bir tarafa 3 gol atıp birçok gol kaçırıp sayılmayan sayılan goller, oyunu oraya yığmak, orada baskı altında tutmak çok önemli bir şeydi. Oyuncularımın hepsini, ilk defa bir şeyi kaybetmemize rağmen, bu karakteri koymalarından ötürü tebrik ediyorum. İyi işler yaptılar, dahasını kaçırdılar, çok istediler. Bir takım karakteri ortaya koydular. Bunca mücadelenin sonucu bu olmamalıydı." dedi.

Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü 'u konuk edecek.