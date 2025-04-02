Fatih Terim, Al Shabab maçında hayatının şokunu yaşadı! İnanılmaz gece...

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası Yarı Final maçında büyük şok yaşadı.

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, dün gece Suudi Arabistan Kral Kupası Yarı Final maçında Al Ittihad'a konuk oldu.

Al Ittihad, mücadeleye hızlı başladı ve Liverpool'un eski orta sahası Fabinho'nun henüz 14. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Brezilyalı futbolcunun golüyle 1-0 sona erdi ve Fatih Terim'in takımı, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Haberin devamı aşağıda

Al Shabab'dan 3 dakikada 2 gol

İkinci yarıya hızlı başlayan Al Shabab, Guanca'nın 64. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Guanca bu golden 3 dakika sonra, yani 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Fatih Terim'in takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın son anlarında Fatih Terim'e büyük şok

Al Shabab, finale çok yakınken karşılaşmanın son dakikalarında adeta yıkıldı.

Maçı bırakmaya niyeti olmayan Al Ittihad, 90+2'de Danilo Perreira'nın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Bu golden yedi dakika sonra, 90+9'da bir kez daha sahneye çıkan Danilo Perreira, Al Ittihad'ı 3-2 öne geçirdi ve taraftarına büyük bir sevinç yaşandı.

Kalan çık kısa sürede gol sesi çıkmayınca Fatih Terim'in takımı, maçın son anlarında yediği iki golle kupadan elenmiş oldu.