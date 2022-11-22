Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası'nda Lionel Messi ve Arjantin'i destekliyor
- Lionel Messi muhtemelen son Dünya Kupası'nda forma giyiyor
- Fatih Terim büyük bir Messi hayranı olduğunu söyledi
- Katar'da Arjantin'in kupa kaldırmasını istiyor
NE OLDU? Galatasaray ve Türkiye'nin eski teknik patronu Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i desteklediğini söyledi. Terim, Messi'nin 2014'te kaçırdığı zaferi, Katar'da yaşamasını istiyor.
NE SÖYLENDİ? GQ'ya konuşan Fatih Terim şunları söyledi: "Ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Biliyorsunuz, bir basın toplantısında, bana sorulduğunda, daha önceki bir sözümü hatırlatmıştım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Messi'nin 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim."
Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin elinden yükselmesini istiyor 🇦🇷 pic.twitter.com/odhDsViOXY— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 22, 2022
LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi, Dünya Kupası'nda zafere ulaşmak isterken turnuvadaki ilk maçına 22 Kasım'da Suudi Arabistan karşısında çıkacak.
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