Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'dan Volkan Demirel sözleri: "Çok üzgünüm"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, yaşananlardan dolayı destek olmak istediğini söylerken Volkan Demirel için üzgün olduğunu belirtti.

Türkiye, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı

Andrea Pirlo depremzedelere destek verdi

Volkan Demirel için de konuştu

NE OLDU? Kahramanmaraş merkezli meydana gelerek 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, birçok can kaybına sebep olurken Türkiye'yi derinden sarstı. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo deprem hakkında konuştu.

NE SÖYLENDİ? Daily Mail'e konuşan Andrea Pirlo şunları söyledi: "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Umarım bu büyük trajediyi atlatabilmek için bir şeyler yapabiliriz."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşlarıyla yardım istemişti. Andrea Pirlo, Volkan Demirel hakkında da şunları söyledi: "Volkan Demirel için de çok üzgünüm. Çok zor bir durum olduğunu biliyoruz ancak elimizden geleni yapmak istiyoruz."

SIRADA NE VAR? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'yla dün yapılan görüşmenin ardından Hatayspor'un sezon kalan bölümünde oynamayacağını bildirdi.