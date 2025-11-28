Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, puan tablosunun son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Ligde son olarak Samsunspor'la berabere kalan Beşiktaş, 13 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 11, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 10, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 7 puan gerisine düştü. Avrupa kupaları hedefini şimdiden zora sokan Kartal, devre arasına kadar kalan 4 maçı kazanarak nefes almak istiyor.

Süper Lig'de Konyaspor galibiyetinin ardından Eyüpspor deplasmanından bir puanla dönen Fatih Karagümrük ise Beşiktaş karşısında da puan bulmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki mücadele, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

Fatih Karagümrük vs Beşiktaş başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Vefa Stadium

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Takım haberleri ve kadro

Fatih Karagümrük takım haberleri

Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri ve Sam Larsson'ın sakatlıkları bulunurken Daniel Johnson, Jure Balkovec ve Atakan Çankaya sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde yalnızca iki galibiyet alabilen Karagümrük ekibi, alt sıralardan kurtulup Süper Lig'de kalmanın mücadelesini verecek. Fatih Karagümrük ligde 13 haftada 9 mağlubiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'deki son golünü atan Matias Kranevitter, lig kariyerinde Eylül 2021'in (Monterrey formasıyla) ardından fileleri ikinci kez havalandırdı.

Beşiktaş takım haberleri

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ve Necip Uysal'ın sakatlıkları bulunurken Felix Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı son beş maçta dört golde pay sahibi olan Cengiz Ünder (3 gol & 1 asist), daha önceki 22 karşılaşmada ulaştığı sayıyı eşitlemek istiyor (5 gol).

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan ve 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen Rafa Silva ile teknik ekip arasındaki kriz sürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Portekizli oyuncu hakkında şunları söylemişti: "Ben Beşiktaş'ta göreve geldiğim günden bu beri Rafa Silva'nın futbolu bırakma ve takımdan ayrılma isteği var. Çözmeye çalıştık fakat olmadı. Bu durum hem bana hem de takıma olumsuz şekilde yansıyor." Rafa Silva'nın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabileceği söyleniyor.

Form

Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş (3G 2B), son karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, şubat ayından bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor. Bu sezon skor avantajı yaşadığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş (12), puan bıraktığı son beş karşılaşmada da skor üstünlüğü yakalamasına rağmen galip gelemedi (3B 2M).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybeden Fatih Karagümrük, hemşehri rakipleri karşısındaki en uzun iç saha mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Aralarındaki Maçlar

Beşiktaş'ı konuk ettiği sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Fatih Karagümrük (1B 6M), tek galibiyetini Eylül 1961'de kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0).

Fatih Karagümrük ile oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Beşiktaş, bu rekabet tarihinde kalesini gole kapatarak üst üste üç galibiyet alamadı.

Puan Durumu

Beşiktaş, 13 haftada topladığı 21 puanla Süper Lig'in 7. sırasında yer alırken Fatih Karagümrük ise hanesindeki 8 puanla lig tablosunun son sırasında yer alıyor.

