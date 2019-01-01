Fatih Karagümrük'te Giray Bulak dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

25 Kasım'da İstanbul ekibinin başına geçen Giray Bulak, 5'i lig, 2'si kupa olmak üzere 7 maça çıktı.

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Fatih Karagümrük bu 7 maçta sadece 'u 2-0 mağlup ederken, kalan maçların 5'ini kaybetti. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Ziraat Kupası 5. turunda ile eşleşen Fatih Karagümrük iki maçta da rakibine mağlup olarak kupaya veda etti.

TFF 1. Lig'de 17 maçta 23 puan toplayan Fatih Karagümrük, maç fazlasıyla sekizinci sırada bulunuyor.