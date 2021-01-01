Fatih Karagümrük'e 31 yaşında teknik direktör: Francesco Farioli

Fatih Karagümrük, Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan Francesco Farioli'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki antrenör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı - siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapan 31 yaşındaki Francesco Farioli, İstanbul temsilcisinin yeni teknik direktörü oldu.

Farioli'nin açıklanmasınından ardından Fatih Karagümrük, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a teşekkür mesajı yayınladı.

Francesco Farioli kimdir?

İtalyan çalıştırıcı 10 Nisan 1989 tarihinde İtalya'nın Firenze kentinde dünyaya geldi. Futbolcu olmak istemesine rağmen genç yaşlarda antrenörlüğe başladı. İtalya'da alt liglerde kaleci antrenörlüğü yaparken 2015 yılında Katar'daki Aspire Akademi'de çalışmaya başladı.

Katar'da gelişim kaydeden genç antrenörün bir sonraki durağı ise Benevento oldu. İtalyan ekibinde Roberto De Zerbi'nin yardımcılarından biri olarak kaleci antrenörlüğüne devam etti.

Roberto De Zerbi, Benevento'dan ayrılarak Sassuolo'nun başına geçerken Farioli'yi de yanında götürdü. İki yıl da Sassuolo'da çalışan 31 yaşındaki teknik adam sezon başında Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığına getirilmişti.

31 yaşındaki teknik adam ilk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük de yaşayacak.

Fatih Karagümrük bu sezon ne yaptı?

Sezona Şenol Can yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi geride kalan 30 haftada topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.

Karagümrük ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet alırken, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı - siyahlı ekip bu maçlarda rakip kaleye 46 gol atarken kalesinde ise 38 gol gördü.