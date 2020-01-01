Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terleten Badou Ndiaye'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi transfer etti. Süper Lig'in yeni ekibi, bonservisi Stoke City'de olan Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 'da oynadıktan sonra 2017-18 sezonu başında 'a transfer olan Senegalli futbolcu o sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılmıştı.

2018-19 sezonuna Stoke City'de başladıktan sonra Galatasaray'da kiralık olarak devam eden Ndiaye, 2019-20 sezonunun devre arasında ise 'a geldi.

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Ndiaye, bordo-mavili ekipte geçen sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı, 5 asist yaptı.