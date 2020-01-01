Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi transfer etti. Süper Lig'in yeni ekibi, bonservisi Stoke City'de olan Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.
2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Osmanlıspor'da oynadıktan sonra 2017-18 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Senegalli futbolcu o sezonun devre arasında 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılmıştı.
2018-19 sezonuna Stoke City'de başladıktan sonra Galatasaray'da kiralık olarak devam eden Ndiaye, 2019-20 sezonunun devre arasında ise Trabzonspor'a geldi.
Ndiaye, bordo-mavili ekipte geçen sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı, 5 asist yaptı.