Galatasaray'ın Araştırma Geliştirme Direktörü, Kaan Ayhan'ın transfer görüşmesinde yaşanan ilginç anları anlattı.

SPOX ve GOAL Almanya için çalıştıktan sonra 2022'nin ekim ayında Galatasaray'ın Araştırma Geliştirme Direktörü olarak atanan Fatih Demireli, kulüpte göreve başlamasının ardından ilk röportajını verdi.

SPOX'a konuşan Demireli, Galatasaray ile kuvvetli bağından, Kaan Ayhan transferinde yaşananlardan ve Dries Mertens'in takıma olan etkisinden bahsetti.

Ne söylendi?

İlk olarak Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Demireli, şu yorumu yaptı:

"Benim için de çok şaşırtıcı oldu. Türk futbolu ve özellikle Galatasaray ile her zaman çok ama çok iyi bir bağım vardı.

"Ama transferim, daha önce hiç tanımadığım kişiler aracılığıyla gerçekleşti. Yönetim çeşitli konularda benden tavsiye istedi. Olasılıkları işaret ettim ve fikrimi söyledim.

"Zaman geçtikçe fikir alışverişleri daha da yoğunlaştı, bu benim için işleri daha da zorlaştırdı. Çünkü gazetecilik ile bu danışmanlık rolü arasındaki dengeyi yönetmek kolay değildi. Sonunda benden daha fazlasını istediler ve bana bu yüzden kalıcı bir pozisyon teklif ettiler."

Fatih Demireli, Dries Mertens hakkında ne söyledi?

Mertens'ten etkilenmiş görünen Demireli, Belçikalı yıldızla ilgili şunları söyledi:

"Napoli'de neden bu kadar popüler olduğunu çok iyi anlıyorum. Taraftarlar, takım ve teknik ekip arasında çok etkili. Sözleşmemi imzalamadan hemen önce ilk kez bir deplasman maçına gittim. Kaybettik.

"Kayseri'de aldığımız sonuç ve gösterdiğimiz performans herkesi üzdü, moraller bozuldu. Dries bunu anlamadı. Daha sezon başıydı, kalitemize güveniyordu ve 'Bu sonucun bizi aşağıya sürüklemesine izin vermemeliyiz' dedi.

"Çılgınca el hareketi yaparak etrafta dolaştı ve sırayla herkese şu anda gülmeleri gerektiğini söyledi. Bunun bir etkisi oldu, ruh hali hemen düzeldi. Orada bulunan hiç kimse, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı.

"Mertens tatil günlerinde sık sık köylere gider ve oradaki insanları ziyaret eder. Ekiptekiler bunun PR gezileri olduğunu söylerler. ancak öyle değil. Mesela kulübümüzde bir mutfak çalışanı var, onunla arası harika. Sadece Türkçe konuşuyor. Çayı zaten çok seviyor ve bunun yanında sürekli Türkçe konuşmaya çalışıyor. Kahvaltıda yumurtalarını nasıl istediğini harika bir şekilde anlatabiliyor. Tabii bunun için çok uğraşıyor ve bazen gülmek zorunda kalıyorum."

Mauro Icardi üzerine

"Göz kamaştırıcı bir figür ve Türkiye'de mutlak bir süperstar olarak kabul ediliyor. Ama ben onu çok sağduyulu, sakin, arkadaş canlısı biri olarak görüyorum. Mauro'nun kişisel ilişkilerinde egosu yok. Wanda Nara ve tüm ailesi, Icardi imza attığında oradaydı. Hepsi çok hoş insanlar."

Kaan Ayhan transferi hakkında

"Kaan Ayhan transferinde benim kontaklarım işe yaradı. Geçen yaz da Kaan ve Galatasaray arasında temas vardı ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Kışın tekrar denedik ve onunla kişisel bağlantımı kullanabildim. Kaan ile 2015 yılında Katar'daki antrenman kampında Bayern muhabiriyken bir SPOX röportajı sırasında tanıştım.

"Yandaki otelde kalıyordu bu yüzden kendisiyle röportaj yapma fırsatı buldum. O zamanlar Kaan'ı çok sevimli bulmuştum. Ondan sonra Schalke'den Kenan Karaman'ın düğününde tanıştığımızda tekrar iletişim kurduk.

"Kulüp, onu ikna etmem için İtalya'ya gitmeme izin verdi. Milano'ya uçtum ve yakalanmamak için iki yoldan Modena'ya giden trene bindim. Önce onu ikna ettim, sonra Sassuolo ile görüştüm. Her şey hallolunca Kaan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a geri döndüm."

"Sassuolo'nun menajeri ile benim aramda masada bir kağıt parçası vardı. Sırayla üzerine rakamlar yazdık ve birbirimize verdik. Ondan yeni bir teklif geldiğinde, yanıt vermek için eğildim. Sonra "çat" diye bir ses çıktı ve yere düştüm.

"Müzakerelerin ortasında sandalyem gerçekten kırıldı. Önce herkes iyi olup olmadığımı sordu. Sonra kahkahalar koptu. Sonunda yeni bir sandalye aldım ve anlaşmayı yapabildik. Pazarlık notunu, hatıra olarak sakladım."