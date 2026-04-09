Faslı yıldızın sakatlığı, Dünya Kupası öncesinde Wahbi'yi endişelendiriyor

Fas milli takımının teknik direktörü Mohamed Wahbi, Aslanlar'dan bir oyuncunun ameliyat olacağı haberini aldı.

Fas milli takımı, önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası finallerine hazırlanıyor.

Endişe verici haber, Faslı oyuncu Zakaria Aboukhal'ın sağ dizinden artroskopik ameliyat geçireceği yönünde.

Torino, resmi bir açıklamada, Faslı oyuncusunun Amsterdam'da Dr. Bas Pijnenburg tarafından ve İtalyan kulübünün sağlık ekibinin huzurunda ameliyat olduğunu duyurdu.

Torino'nun internet sitesinde, Zakaria Aboukhal'ın rehabilitasyon programına başladığı ve tıbbi durumunun gelişimine göre önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacağı sürenin daha kesin olarak belirleneceği belirtildi.

Abu Khaleel'in sakatlığı ve ameliyat olması, Dünya Kupası'nda Fas'ı yönetecek olan Wahbi'yi endişelendiriyor.



Dünya Kupası kura çekimi, Fas milli takımını Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte üçüncü gruba yerleştirdi.

