Faslı yıldız, Serie A'dan ayrılmayı düşünüyor

Fazla süre alamaması nedeniyle Faslı orta saha oyuncusu Naïl El Aïnaoui, İtalyan takımı Roma'dan ayrılmayı düşünüyor.

El-Ainaoui, geçen yaz Fransız takımı Lens'ten 23 milyon euroya transfer olarak Roma'ya katılmış ve 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.

"Radio Roma" sitesinde, El Ainaoui'nin Roma'da kendini kanıtlayamadığı ve ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

El-Ainawi, bu sezon sadece 8 kez ilk 11'de yer aldı ve bu sayıyı yetersiz buluyor, bu da onun ortam değişikliği arzusunu güçlendiriyor.

El-Enawi, Roma formasıyla tüm turnuvalarda 28 maça çıktı, toplam 1362 dakika sahada kaldı, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



Getty Images

Oyun süresinin az olması, El Enaoui'nin performansını etkilediği şüphesizdir, zira Roma'da yeteneklerini düzenli olarak sergileyebileceği uygun ortamı henüz bulamamıştır.

Ayrıca okuyun

