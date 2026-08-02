Leipzig kulübü, Faslı yıldızı Yan Diomande'nin Real Madrid'e beklenen ayrılığını telafi etmek amacıyla hücum hattını güçlendirmek için transfer piyasasında harekete geçti.

"Foot Mercato" sitesine göre, Faslı yıldız Chemsdine Talbi, Leipzig yönetiminin beğenisini kazanan oyuncular listesine girdi.

Leipzig yetkilileri, Fas Milli Takımı ile 10 uluslararası maça çıkan ve halihazırda Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi'yi takdir ediyor.

21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, geçen sezon Sunderland forması altında 30 maçta 4 gol kaydetti.

Chemsdine Talbi; hızı, penetrasyon yeteneği ve taktiksel esnekliğiyle Leipzig'e çeşitli hücum çözümleri katabilecek nitelikte.

Bu ana kadar, sözleşmesi 2030 yazına kadar uzanan Chemsdine Talbi'nin transferi konusunda Leipzig ile Sunderland arasında herhangi bir temas gerçekleşmedi.