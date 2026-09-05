Faslı yıldız itiraf etti: Messi ile kıyaslanamam

Stuttgart'ın yıldızı Faslı Bilal El Khannouss, kendisi ile Arjantin Milli Takımı'nın efsanesi Lionel Messi arasında karşılaştırma yapılmasını reddetti.

El Khannouss, Stuttgart'ın Almanya Ligi'nin ikinci haftasında Köln'ü 4-1 mağlup ettiği maçta sahaya çıktı ve 39. dakikada bir gol kaydetti.

Bitiş düdüğünün ardından bazıları, El Khannouss'un golünü attığı şekil ile Lionel Messi'nin gollerinden birini karşılaştırdı.

El Khannouss, YSscores sitesinde yayınlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Ben Messi ile kıyaslanamam. Hiçbir oyuncu Messi ile kıyaslanamaz."

Şöyle devam etti: "Stuttgart, bir oyuncu olarak gelişmem için benim açımdan en iyi yer. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısa kariyerim boyunca neredeyse her şeyi oynadım, eksik olan tek şey Şampiyonlar Ligi'ydi. Bu yüzden burada, doğru yerdeyim."

Ardından şunları ekledi: "Doğru, teklifler aldım ama benim için doğru seçenek değillerdi. Stuttgart'a geldiğimde iki sezona uzanan bir plan yaptık. İyi bir performans sergilemek ve ilk on birde kendime bir yer garantilemek istiyorum."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz