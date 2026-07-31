Faslı defans oyuncusu Rıdvan Halhal, profesyonel kariyerinin en önemli duraklarından birini yaşamanın eşiğine geldi. İtalya Ligi'ne transfer olmaya yaklaşan genç oyuncu için bu adım büyük bir sıçrama anlamına gelebilir. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Mechelen'de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, İtalya Birinci Ligi'ne yeni yükselen Venezia forması giymeye çok yaklaştı.

Rıdvan Halhal önümüzdeki saatlerde İtalya yolunda olabilir. Fas Milli Takımı forması altında beş maça çıkan Faslı milli oyuncu, İtalya Serie A'ya (İtalya Birinci Ligi) yeniden dönen Venezia'ya katılmaya hazırlanıyor.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin açıkladığına göre, Belçika ekibi Mechelen ile İtalyan ekibi Venezia, Fas Milli Takımı defans oyuncusunun transferi konusunda nihai bir anlaşmaya vardı. Böylece oyuncu, Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde yeni bir deneyim yaşamaya yaklaştı.

Rapor, anlaşmanın bedelinin yaklaşık beş milyon euro olduğunu, buna ek olarak mali bonuslar ve değişkenler bulunduğunu, ayrıca Mechelen kulübünün oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden belli bir yüzde alma hakkını elinde tuttuğunu belirtti.

Halhal'in önümüzdeki saatlerde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Nihai işlemler planlandığı gibi ilerlerse, transferin resmi açıklaması 48 saat içinde yapılacak.

Faslı defans oyuncusunun adı, geçtiğimiz kış transfer döneminde Hellas Verona kulübüne transfer olmakla da anılmıştı. Ancak bu yaz Venezia onunla anlaşma sağlamada kararlı davrandı.

Venezia, 2025-2026 sezonunu İtalya İkinci Ligi (Serie B) puan tablosunda 82 puanla lider tamamlayarak İtalya Birinci Ligi'ne dönüş biletini alması ardından yeni sezona yüksek moralle giriyor.

Takım, yeni sezondaki yolculuğuna 23 Ağustos'ta Lecce ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak, ardından aynı ayın 28'inde İtalyan futbolunun büyüklerinden biri karşısında erken bir sınav olarak Milan'a konuk olacak.

Rıdvan Halhal, Mechelen forması altında farklı kulvarlarda 34 maça çıkarak dikkat çekici bir sezon geçirdi; bu maçlarda bir gol kaydetti ve iki asist yaptı.

Ayrıca Fas Milli Takımı teknik direktörü Muhammed Vahbi'nin de güvenini kazandı. Vahbi, oyuncuyu 2026 Dünya Kupası'na davet etti. Halhal, Fas'ın 4-2 kazandığı Haiti maçında 90 dakika sahada kaldı; ayrıca Kanada'ya karşı 3-0'lık galibiyette de 90 dakika boyunca oynayarak Fas Milli Takımı saflarındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.