Faslı yıldız: Güvenliğim için kimseye formamı vermem

İngiltere'nin Watford takımının yıldızı Faslı Othman Maama, maç sonrası forma değiş tokuşu konusundaki kişisel felsefesini açıkladı.

2025 Gençler Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla şampiyon olan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen oyuncu, formalarını dağıtan oyuncular arasında olmadığını belirterek, bazı kişilerin kişisel eşyalarını kötüye kullanabileceği konusunda her zaman uyarıda bulunduğunu söyledi.

Maama, Fas'ın "Al-Batal" gazetesine verdiği demeçte şunları ekledi: "Ben forma isteyen ya da dağıtan kişilerden değilim... Maçlardan sonra taraftarları selamlarım ve kazandığımızda takımımla birlikte sevinirim... Kaybedersek ise soyunma odasına giderim."

"Bazen formanı vermek güzel olabilir, ama ben çok tedbirli biriyim... İnsanların kullanılmış eşyalarınızla ne yapacağını bilemezsiniz... Bu yüzden temkinliyim, fazla bir şey vermiyorum ve güvenliğimi korumaya çalışıyorum" diye ekledi.