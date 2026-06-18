Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Faslı yıldız, Dünya Kupası'nda Arapların itibarını kurtardı

Fas
Dünya Kupası
A. Bouaddi
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
Arjantin
Fas

Fas milli takımının yıldızı Faslı Ayub Bouadi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunun ardından Arap dünyasının itibarını kurtarmayı başardı.

İstatistik ağı “Opta”, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turu için kendi ideal kadrosunu açıkladı.

Bouadi, Brezilya karşısında sergilediği olağanüstü performansla büyük övgüler toplayarak, Opta'nın ideal kadrosunda yer alan tek Arap yıldız oldu.

Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, Cezayir maçında hat-trick yaparak ilk turun ideal kadrosunun başında yer aldı.

İdeal kadroda ayrıca Fransız Kylian Mbappé, Norveçli Erling Haaland ve Fildişili Yan Diomandi de yer aldı.

Dünya Kupası
İskoçya crest
İskoçya
SCO
Fas crest
Fas
MAR
Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Avusturya crest
Avusturya
AUT

Yeşil Burun Adaları kalecisi Zin Fozinia ise İspanya karşısında kalesini gole kapatarak Opta'nın ideal kadrosuna girdi.

Reklam