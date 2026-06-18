Faslı yıldız, Dünya Kupası'nda Arapların itibarını kurtardı

Fas milli takımının yıldızı Faslı Ayub Bouadi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunun ardından Arap dünyasının itibarını kurtarmayı başardı.

İstatistik ağı “Opta”, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turu için kendi ideal kadrosunu açıkladı.

Bouadi, Brezilya karşısında sergilediği olağanüstü performansla büyük övgüler toplayarak, Opta'nın ideal kadrosunda yer alan tek Arap yıldız oldu.

Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, Cezayir maçında hat-trick yaparak ilk turun ideal kadrosunun başında yer aldı.

İdeal kadroda ayrıca Fransız Kylian Mbappé, Norveçli Erling Haaland ve Fildişili Yan Diomandi de yer aldı.

Yeşil Burun Adaları kalecisi Zin Fozinia ise İspanya karşısında kalesini gole kapatarak Opta'nın ideal kadrosuna girdi.