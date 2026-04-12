Faslı yıldız, Cidde Birliği ve El-Kadsiya'yı şaşkına çevirdi

Faslı bir futbolcu, önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Roshen Ligi'ne, özellikle de Ceda Union veya Al-Qadisiyah takımlarına transfer olmayı reddetti.

"Africa Foot" sitesine göre, Watford'un yıldızı Faslı Omran Louza, şu anda Roshen Ligi'ne transfer olmayı desteklemiyor.

Lozza, Everton ve Fulham gibi birçok kulübün ilgisini çekiyor. Watford ise oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplere 17 milyon euroluk bir bedel belirledi ve bu rakamın pazarlık edilemez olduğunu açıkladı.

Ceda ve Al-Qadsia, Watford'un talep ettiği tutarı ödemek için tam hazır olduklarını belirttiler ve bu da İngiliz kulübünün mali beklentilerini karşılıyor.

Ancak 24 yaşındaki Imran Louza, şu anda Körfez liglerine transfer olma fikrine pek sıcak bakmıyor.

Faslı yıldız, Avrupa kıtasında, özellikle de İngiltere'de kalmaya mutlak öncelik veriyor.

Videoda... Fas'ın Fes takımı, muhteşem bir golle Wydad'ı mağlup etti