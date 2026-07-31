Real Betis'in yıldızı Faslı Abdüssamed Ezzalzuli'nin menajeri, devam eden yaz transfer döneminde Roma ile yürütülen görüşmelerin gerçek yüzünü açıkladı.

Bazı raporlar, sözleşmesi Betis ile 2029 yazına kadar uzanan 24 yaşındaki Faslı oyuncuyu Roma'ya transfer olmakla ilişkilendirmişti.

"Sport" gazetesi, oyuncunun menajeri Alejandro Camaño'nun 365Scores sitesine yaptığı açıklamaları yayımladı. Camaño şöyle konuştu: "Oyuncunun kararı zaten verildi, Ezzalzuli İspanya'da kalacak ve Roma ile herhangi bir şey söz konusu değildi."

Roma'nın oyuncuyu kadrosuna katmaya olan ilgisine rağmen, İtalyan kulüp Real Betis'in belirlediği mali talepleri karşılamaya hazır değildi; zira Endülüs kulübü Faslı yıldızını 50 milyon eurodan aşağıya satmayı reddetti.

Bu rakam, oyuncunun sözleşmesindeki 60 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedeline oldukça yakın.

Barcelona, özellikle 2023 yılında oyuncuyu satan Katalan kulübün gelecekteki herhangi bir satış anlaşmasının değerinin yaklaşık %20'sini elinde tutması nedeniyle, Ezzalzuli'nin ayrılma ihtimalini yakından takip etti.

Sport, "Ezzalzuli'nin Roma'ya transferi gerçekleşseydi, Barcelona 10 ila 15 milyon euro arasında bir gelir elde edebilirdi, ancak tüm göstergeler durumun olduğu gibi kalacağını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon, rakamlar ve performans açısından Ezzalzuli'nin kariyerinin en iyi sezonuydu. Real Betis ile 43 resmi maça çıktı, bu maçlarda 15 gol atıp 13 asist yaptı. Ancak sezonu mümkün olan en iyi şekilde tamamlayamadı; turnuvanın başlamasına günler kala Fas ile Norveç millî takımlarının karşılaştığı hazırlık maçında yaşadığı sağ diz bağlarındaki sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılmaktan mahrum kaldı.

Faslı oyuncu, gelecek sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Real Betis için istisnai bir sezon olacağının da farkında.