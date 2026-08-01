Faslı yıldız Barcelona'yı çıldırttı: Deco anlaşmayı bitirmek için harekete geçti

Barcelona, sağ dizindeki iç yan bağın kopması nedeniyle 3 ila 4 ay arasında sahalardan uzak kalacak olan Hollandalı Frenkie de Jong'un uzun süreli yokluğunu telafi etmek için Girona oyuncusu Faslı Azzedine Ounahi ile anlaşma seçeneğini devreye sokmaya yöneliyor.

İspanyol "El Chiringuito" programı, Katalan yönetiminin 26 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusunu kadroya katmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ortaya koydu. Bunun arkasında, De Jong'un sakatlığı nedeniyle ciddi darbe alan orta sahayı güçlendirme ihtiyacının aciliyeti ve Marc Casado'nun olası ayrılığı yatıyor.

İspanya İkinci Ligi'ne düşen Girona, Ounahi'nin ayrılmasına izin vermek için sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin tamamı olan 25 milyon avronun ödenmesini talep ediyor. Oyuncuya, başında eski hocası Míchel'in bulunduğu Hollanda ekibi Ajax başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübü ilgi gösteriyor.

Sportif direktör Deco, transferi sonuçlandırmak için giderek artan bir baskı altında bulunuyor; çünkü orta sahada şu anda mevcut olan alternatifler Pedri, Gavi ve Marc Bernal ile sınırlı. Bu durum, yeni sezonun başlamasıyla birlikte takımı zor bir konuma sokuyor.

Takımının küme düşmesine rağmen Ounahi geçen sezon dikkat çekici bir performans sergiledi; İspanya Ligi'nde 24 maçta 5 gol atıp 2 gol pası vererek, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen Katalan takımının en dikkat çekici isimlerinden biri olmasını sağladı.

Ancak sakatlık, Faslı orta saha oyuncusunu, hocası Míchel'in planlarındaki büyük önemine rağmen geçen sezon iki takımı bir araya getiren iki karşılaşmada Barcelona'ya karşı oynamaktan mahrum bıraktı.

Ounahi, De Jong için acı bir hatıra taşıyor; çünkü Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda son 32 turunda penaltı atışlarıyla Hollanda'yı elemesinin kahramanlarından biriydi. Bu karşılaşma, Hollandalı oyuncunun şu ana kadar ülkesinin milli takımıyla oynadığı son maç oldu.

İki oyuncu arasındaki oyun tarzı farkına rağmen, ki Ounahi daha hücumcu bir yapıya sahip ve ileri uçtaki orta sahada veya kanatlarda oynamada başarılı, Barcelona onu De Jong'un bıraktığı boşluğu doldurmak için uygun bir çözüm olarak görüyor. De Jong ise sakatlığına rağmen şu anda takım arkadaşlarıyla birlikte St. George's Park tesislerinde bulunuyor.